İBB Çocuk Meclisi Mehmet Akif Ersoy’u anmak için toplandı

-Çocukların bayrak sallaması

-İstiklal marşını okuyan kız

-Bayrağı öpen çocuk

-Konuşmalar

-Genel detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çocuk Meclisi, İstiklal Marşı’nın kabulünün 98’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u andı. Programda İstiklal Marşı okuyan minikler duygu dolu anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, İstiklal Marşı’nın kabulünün 98’inci yıl dönümünde, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy için özel bir program düzenledi.

Bahçelievler’de bulunan Dr. Enver Ören Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda İstiklal Marşının yazarı Mehmet Akif Ersoy’un hayatı tiyatro gösterisi ile anlatıldı. Anma etkinliğine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep, öğretmenler, 600 çocuk ve Çocuk Meclisi Üyesi katıldı.

Program İstiklal Marşı'nın coşkulu okunuşuyla başladı.

Salona ellerinde Türk Bayraklarıyla gelen minikler adeta salonu kırmızı beyaza bürüdü. Program, Mehmet Akif Ersoy’un hayatının canlandırıldığı “Mehmet Akif Ersoy’un hayali ve Asımın Nesli” isimli oyunun gösterimiyle sona erdi. “İstiklal Marşının on kıtasını biliyorum” İstiklal Marşı'nın kendisini çok duygulandırdığını ifade eden Çocuk Meclisi Üyesi 6. Sınıf öğrencisi Merve Fatma Düzyol, “İstiklal Marşının on kıtasını biliyorum. Okuduğum da ya da duyduğumda heyecanlanıyorum. Her zaman duygulanıyorum ve seviyorum” dedi.

“İstiklal Marşını duyduğumda heyecanlanıyorum” Mehmet Akif Ersoy’un adını alan Çocuk Meclisi Üyesi 6. Sınıf öğrencisi Mehmet Akif Kocabey, “İstiklal Marşını duyduğumda çok fazla duygulanıyorum. İstiklal Marşının yazılış dönemleri ve ne tür zorluklar yaşanıldığı aklıma geliyor. Türk bayrağını yapabilmek oluşturabilmek için nasıl seferber oldukları aklıma geliyor. İstiklal Marşını duyduğumda heyecanlanıyorum” ifadelerini kullandı.