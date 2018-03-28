İbadi: 'Hayatı ve insanlığı yok etmek isteyen DEAŞ'ı yendik - BAĞDAT
İbadi: "Hayatı ve insanlığı yok etmek isteyen DEAŞ'ı yendik - BAĞDAT - Irak Enerji Forumu'na katılan davetliler - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız - Irak Başbakanı Haydar el - İbadi'nin konuşması - Irak Başbakanı Haydar el - İbadi'nin forumdaki konuşmacılar ile konuşması Irak Başbakanı Haydar el - İbadi, Irak Enerji Enstitüsü tarafından düzenlenen "Irak Enerji Forumu"unda yaptığı konuşmada, "Dün, varlık mücadelesi tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyorduk. Hayatı ve insanlığı yok etmek isteyen DEAŞ'ı yendik." dedi. Kerkük petrollerine de değinen İbadi, "Petrol üretimimiz Kerkük'teki sahaların da devreye girmesiyle artacak. Terör saldırılarına rağmen petrol üretimimiz azalmadı aksine yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.Irak'ta ele geçirdiği bölgelerden püskürtülen terör örgütü DEAŞ, zaman zaman ülkenin bazı yerlerinde güvenlik güçlerine pusu kurarak saldırılarda bulunuyor.