Huzurevi sakinleri yeni kimlik kartlarını Vali Kaymak'ın elinden aldı

-İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Muhsin Demir konuşma

-Vali Kaymak konuşma

-kimlik kartları teslimi



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'ne gelemeyen Canik Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki yaşlılara yeni Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını Samsun Valisi Osman Kaymak takdim etti. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve Biyometrik Veri Alımı Yaygınlaştırma Projesi kapsamında kimlik kartı başvurusu için nüfus müdürlüklerine gelemeyeceği belgelendirilen kişilere görevliler tarafından kimlik kartları veriliyor. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile bağlı İlçe Nüfus Müdürlükleri aracılığıyla ceza infaz kurumlarında barındırılan vatandaşlar ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında huzur evi ve bakım evlerinde kalmakta olan yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlara kolaylık sağlanıyor. Bu kapsamda Canik Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Samsun Valisi Osman Kaymak düzenlenen tören ile yeni kimlik kartlarını huzurevi sakinlerine takdim etti. 2019’da 862 bin 786 kişinin kimlik kartı başvurusu alındı Huzurevinde program ilk olarak kahvaltı ile başladı.

Akabinde konuşmasını gerçekleştiren İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Muhsin Demir proje kapsamında ilgili kurumlarla ile iletişime geçildiğini belirterek, "Samsun Huzurevi Müdürlüğünde 58, T Tipi Açık Kapalı Cezaevi Müdürlüğünde 204, Çarşamba Cezaevi Müdürlüğü 18, Ladik Huzurevi Müdürlüğü 40, Havza Huzurevi Müdürlüğü 76 ve Bafra Huzurevi Müdürlüğü 18 başvuru olmak üzere toplamda 414 kişinin TC kimlik kartı tamamlanmış durumdadır. 2019 yılında Samsun nüfusu 1 milyon 335 bin 716 olarak açıklanmış olup 2017 yılında 273 bin 796 kişi, 2018 yılında 307 bin 894, 2019 yılında 862 bin 786 kişinin kimlik kartı başvurusu alınmıştır" dedi.

“İçişleri Bakanlığımız teknolojiyi en iyi şekilde kullanmakta” Programda konuşan Vali Osman Kaymak ise, "Nüfus Genel Müdürlüğümüz elektronik çipli dediğimiz sisteme geçti. Artık TC kimlik numarası ile bütün bilgilerimiz bilgisayar kayıtlarında çıkıyor. Parmak izi alındıktan sonra sahte nüfus cüzdanı çıkarma konusu tarihe karışıyor. İnsanlar başkalarının nüfus cüzdanlarının sahtesini yaparak adına şirket kurup suç işleyebiliyor. İnsanlar bu durumdan mağduriyetler yaşayabiliyor. Şimdi İçişleri Bakanlığımız teknolojiyi, elektroniği iyi şekilde kullanmaktadır. Nüfus Müdürlüğümüz büyük aşamalar kat etmektedir. Pasaport, ehliyet, TC kimlik numarası bütün bunlar nüfus il müdürlüklerinde yapılmaktadır. Çok seri bir şekilde sonuçlandırılıp vatandaşlarımıza verilmektedir" diye konuştu.

Programa ayrıca Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, Canik Kaymakamı Mahmut Halal, Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı katıldı.

Tören kimlik kartlarının teslim edilmesiyle son buldu.



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