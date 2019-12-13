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13 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Husumetlisini küçük çocuğun gözü önünde böyle kurşunladı

Husumetlisini küçük çocuğun gözü önünde böyle kurşunladı

- Olay anı

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-- Çevreden detay
-- polisten detay
-- Genel görüntü ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih'te bir kişi husumetli olduğu şahsı, küçük çocuğun gözü önünde kurşuna dizerek olay yerinden kaçtı. Ayaklarından vurulan şahıs yere yığılırken, yaşanan o dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, akşam saatlerinde Yavuz Sınan Mahallesi, Arapçesmesi Sokakta yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen Niyazi G. ve Volkan T. sokak ortasında karşılaşarak tartışmaya başladı.
İkili arasında yaşanan tartışma vatandaşların araya girmesinin ardından sona erdi. Birbirlerinden uzaklaşan şahısların sözlü atışmasının devam etmesiyle birlikte olanlar oldu. Husumetlisine küçük çocuğun gözü önünde kurşun yağdırdı Yaşanan tartışmanın ardından sözlü olarak atışmaların devam etmesi üzerine sokak içerisinden uzaklaşan Niyazi G. daha sonra elindeki silahla gelerek Volkan T.’ye küçük çocuğun gözü önünden kurşun yağdırarak olay yerinden kaçtı. Yaşanan olayın ardından sokakta bulunan bir kişi ise, çocuğu olay yerinden uzaklaştırdı. Ayağından vurulan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı Husumetlisi tarafından vurulan Volkan T. kanlar içinde yere yığılırken, sokak içerisindeki vatandaşlar neye uğradığını şaşırarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan dehşet anları kamerada Husumetlisini sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttuğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların uzaklaştığı, daha sonra ise tekrar gelerek çocuğun gözü önünde ayaklarından vurup kaçtığı ve şahsın yere düşerek yardım beklediği görülüyor.
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