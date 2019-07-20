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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Husumetlisine pompalı tüfekle ateş etti, amcasını vurdu

Husumetlisine pompalı tüfekle ateş etti, amcasını vurdu

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Yaralının hastaneye alınması
-Polis ekiplerinin incelemeleri
-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde husumetlisine pompalı tüfekle ateş eden şahıs, vurmak istediği şahsın amcasını yaraladı. Olay, 13.00 sıralarında Başiskele Körfez Mahallesi Yaşar Dudayev Sokak üzerindeki oto yıkamada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.S. adlı şahıs, daha önceden aralarında husumet olan B.A.'nın evlerinin karşısındaki oto yıkamaya geldiğini gördü. Yıkama karşısındaki evinden pompalı tüfeğini alan Y.S. evin bahçesinden karşıdaki oto yıkamada bulunan B.A. ya 2 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar ise o sırada B.A.'nın yanındaki amcası M.A.'ya isabet etti. Saçmalarla yaralanan M.A. yıkama içinde yere yığılırken Y.S. ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenler durumu 112 acil yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı M.A., ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği yıkama ve önündeki isabet alan araçta inceleme yaptı. İncelemenin ardından polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
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