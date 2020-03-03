Husumetli olduğu şahsı pompalı tüfekle yaraladı

-araca isabet eden saçmaların açtığı deliklerden yakın ve genel plan görüntü

-olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaparken görüntü



( DENİZLİ )- Pompalı tüfekle ateş açtı ardından tüfeği çöp kutusuna atıp kaçmayı düşündü- Kaçamayacağını anlayınca olay yerine dönüp polise teslim oldu DENİZLİ



- Denizli’de husumetli olduğu şahsi sokakta otomobilinin içinde pompalı tüfekle vuran ve tüfeği daha sonra çöp tenekesine atarak kaçmayı düşünen şahıs kısa sürede karar değiştirip polise teslim oldu. Saldırıda omuzundan vurulan şahıs ise hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi Mahallesi 1477 Sokak üzerinde meydana geldi. 20 HB 575 plakalı otomobiliyle sokakta seyir halinde olan Hüseyin Onur A.’nın üzerine pompalı tüfekle ardı ardına ateş açıldı. Açılan ateşte omuzundan vurulan Hüseyin Onur A. otomobilinden inip yaya olarak yaklaşık 100 metre giderek çevredekilerden yardım istedi. Hüseyin Onur A.’yı kanlar içinde gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis önce yaralı haldeki Hüseyin Onur A.’yı buldu ve ambulansa aktararak hastaneye gönderdi. Polis ekipleri ardından olayın failini yakalamak için çalışma başlattığı sırada isminin Gökhan S. Olduğu öğrenilen bir şahıs polislerin yanına gelerek olayı kendisinin gerçekleştirdiğini ve tüfeği de olay yerinin yakınındaki bir çöp kovasına attığını söyledi.



Bunun üzerine ekipler olayın failini de yanına alarak olayda kullanılan tüfeği çöp tenekesinden buldu çıkardı, ardından şahsı gözaltına aldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hüseyin Gökhan S.’nin ise omuzundan vurulduğu hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan, olay yerine gelen polis ekipleri ise detaylı inceleme başlattı. Ardı ardına açılan ateşte otomobilin yan camları ve ön camının patlaması ise dikkatlerden kaçmadı.



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