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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Husumetli olduğu kişilere av tüfeğiyle ateş açtı: 3 ölü - SİVAS

Husumetli olduğu kişilere av tüfeğiyle ateş açtı: 3 ölü - SİVAS

- Olay yerinden görüntüler - Jandarmadan detayHusumetli olduğu kişilere av tüfeğiyle ateş açtı: 3 ölü - Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de anne, baba ve oğlu aralarında husumet olduğu öne sürülen şüpheli tarafından tüfekle vurularak öldürüldüSİVAS (AA) - Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde, aralarında husumet olduğu iddia edilen ailenin evine giden şüphelinin av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, F.Y. aralarında husumet bulunduğu öne sürülen İbrahim Esen'in ilçeye bağlı Ortaköy'deki evine gitti.F.Y, İbrahim ve eşi Cennet Esen ile çiftin oğulları Tarık Esen'e (50) yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı.Köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri İbrahim, Cennet ve Tarık Esen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.Cesetler, savcının incelemesinin ardından Şarkışla Devlet Hastanesi morguna gönderildi.Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan F.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.Güvenlik güçleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

Jandarma Bild Akalan Güvenlik Önlemi Kışla 

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