Hüsnü Paçacıoğlu toprağa verildi

-Güler Sabancı’den görüntü

-Serap Paçacıoğlu’ndan görüntü

-Şahin ve Ürkmez’in başsağlığı dilemesi

-Cenaze namazından görüntü

-Detaylar



( KARABÜK - HD)- Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Hüsnü Paçacıoğlu son yolculuğuna uğurlandı KARABÜK



- Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Genel Sekreteri ile Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Hüsnü Paçacıoğlu (77), memleketi Safranbolu’da toprağa verildi.

Paçacıoğlu için Safranbolu Dedeoğlu Camisi'nde öğle namazının ardından düzenlenen cenaze törenine, Paçacıoğlu'nun eşi Serap Paçacığlu, yakınları, TBMM Eski Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Güleç, LCW Wakiki ortaklarından işadamı Şefik Dizdar, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer ve sevenleri katıldı.

Şahin ve Ürkmezer, Paçacıoğlu'nun eşi Serap Paçacıoğlu ve Sabancı'ya başsağlığı diledi. Paçacıoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

(YE-

