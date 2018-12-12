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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hüseyin dedenin yaşlılık maaşını çaldılar

Hüseyin dedenin yaşlılık maaşını çaldılar

Hüseyin Yaradan’ın kahvehanede oturması

Aston Polis Merkezi Yaşlılık Maaşı Kahvehane Yaşlı Adam 

-Polisin olay yerine gelmesi
-Yaradan’ın kardeşinin olayı anlatması
-Yaradan’ın kendisinin olayı anlatması
-Yaradan’dan genel ve detay görüntü
-Yaradan’ın polis tarafından götürülmesi
-Bastonla güçlükle yürümesi

( ADANA - ÖZEL)- Hüseyin Yaradan, bir süre önce yanına yaklaşan bir şahsın kartını çaldığını kartının üzerinde de şifresinin yazdığını bu şahıslardan şüphelendiğini söyledi ADANA

- Adana'da yaşlılık maaşını çektirmek yeğenini PTT'ye yollayan yaşlı adam görevlilerin ''Maaşınız ATM'den çekildi'' cevabıyla neye uğradığını şaşırdı. Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı PTT evleri Mahallesi'nde meydana geldi. 74 yaşında bastonla güçlükle yürüyen ve tek başına yaşayan ve 540 TL yaşlılık maaşı alan Hüseyin Yaradan, kimliğini yeğenine vererek maaşını çekmesini istedi. PTT Bank şubesine giden yaşlı adamına yeğenine görevliler maaşın ATM’den çekildiğini söyledi.

Yaradan’ın yeğeni de maaşın çekildiğini amcasına söyleyince yaşlı adam şoke oldu. Yaşlı adam, kahvehaneye gelerek maaşının çalındığını vatandaşlara anlatınca olay polise bildirildi.
Hüseyin Yaradan, olay yerine gelen polise, budan bir kaç gün önce kendisine yardım bahanesiyle bir kişinin yaklaştığını daha sonra ATM kartını bulamadığını, kartın üzerinde de şifresinin yazdığını bu şahsın maaşını çekmiş olabileceğini söyledi.

Yaşlı adamın kardeşi Mehmet Yaradan ise ağabeyinin maaşının ortada olmadığını kimin çaldığının da bilinmediğini ifade etti.
Polis yaşlı adamı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. (FKE-
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