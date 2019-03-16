Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hurdaya dönen araçtan güçlükle çıkarıldı - ERZİNCAN

Hurdaya dönen araçtan güçlükle çıkarıldı - ERZİNCAN

- Kaza yerinden görüntü - AFAD ve İtfaiye ekiplerinin araçta sıkışan yaralıyı kurtarma çalışması - Yaralanın araç içerisinden çıkarılması - Yaralının ambulansa taşınması - Hurdaya dönen araçtan görüntülerHurdaya dönen araçtan güçlükle çıkarıldı - Erzincan 'da yoldan çıkıp kaldırımdaki ağaca çarpan araçta sıkışan sürücü, ekiplerce güçlükle kurtarılıp hastaneye kaldırıldıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da, yoldan çıkıp kaldırımdaki ağaca çarpan araçta sıkışan sürücü, ekiplerce güçlükle kurtarıldı.İsmail Demir (36) yönetimindeki 24 AAF 879 plakalı otomobil, Fevzipaşa Caddesi Terzibaba Cami Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp kaldırımdaki ağaca çarptı.Çarpmanın etkisiyle adeta hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Demir, olay yerine çağrılan itfaiye ve AFAD ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonunda güçlükle kurtarıldı.Ağır yaralanan Demir, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Parçaları çevreye dağılan otomobil ise polisin incelemesi sonrası belediye ekiplerince çekildi.

Polis Hastane Bild Direksiyon 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı