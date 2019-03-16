Hurdaya dönen araçtan güçlükle çıkarıldı - ERZİNCAN
- Kaza yerinden görüntü - AFAD ve İtfaiye ekiplerinin araçta sıkışan yaralıyı kurtarma çalışması - Yaralanın araç içerisinden çıkarılması - Yaralının ambulansa taşınması - Hurdaya dönen araçtan görüntülerHurdaya dönen araçtan güçlükle çıkarıldı - Erzincan 'da yoldan çıkıp kaldırımdaki ağaca çarpan araçta sıkışan sürücü, ekiplerce güçlükle kurtarılıp hastaneye kaldırıldıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da, yoldan çıkıp kaldırımdaki ağaca çarpan araçta sıkışan sürücü, ekiplerce güçlükle kurtarıldı.İsmail Demir (36) yönetimindeki 24 AAF 879 plakalı otomobil, Fevzipaşa Caddesi Terzibaba Cami Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp kaldırımdaki ağaca çarptı.Çarpmanın etkisiyle adeta hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Demir, olay yerine çağrılan itfaiye ve AFAD ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonunda güçlükle kurtarıldı.Ağır yaralanan Demir, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Parçaları çevreye dağılan otomobil ise polisin incelemesi sonrası belediye ekiplerince çekildi.
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