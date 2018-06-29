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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Hurdalıkta bulduğu 5 yavru kediyi elleriyle besliyor

Hurdalıkta bulduğu 5 yavru kediyi elleriyle besliyor

Kedileri besleyen Hasan Kabakoğlu'nun görüntüler

Hayvan Severler Yavru Kedi Hayvan Hurda Araç 

-Hasan Kabakoğlu ile Röportaj

( KASTAMONU -ÖZEL-HD) KASTAMONU

- Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kurtarıcı olarak görev yapan şahıs, hurdalıkta araçların içerisinde bulduğu ve anneleri kaybolduğu düşünülen 5 yavru kediyi kendi elleriyle bekliyor. Tosya’da oto kurtarma şirketinde çalışan Hasan Kabakoğlu, Tosya D-100 karayolunda meydana gelen kazalar sonrasında yaptığı başarılı kurtarma çalışmaları ile birçok yaralı vatandaşın ve araçların kurtulmasını sağladı. Geçtiğimiz günlerde kaza yapan araçların yediemin olarak park ettiği alanda hurda araçların arasında yavru kedi sesleri duyan Hasan Kabakoğlu, kaza yapan bir otomobilin içinde anneleri olmayan 5 adet yavru kedi gördükten sonra sahipleniyor. Bir süre yavru kedilerin annesi gelir diye yerlerini değiştirmeyen Hasan Kabakoğlu, yavru kedilere de besleyerek süt verdi. Özellikle geceleri yavru kedilerin ağlama seslerinin artması üzerine yavru kedileri hurda aracın içerisinden alan Hasan Kabakoğlu, otopark içinde kendinin kaldığı konteynırı yavru kediler için yer yaptı. Yaklaşık 1 haftadır 5 yavru kediyi elleri ile besleyen Hasan Kabakoğlu, yavru kedilerin annesinin dönmesini bekliyor. Tosya’da oto kurtarıcı olarak görev yapan Hasan Kabakoğlu, “Ben, bu yavru kedileri bulduğumda ölmek üzereydi. Anneleri yaklaşık 10 gündür kayıp. Ne yapacağımı şaşırdım, özellikle geceleri durmadan ağlıyorlar ve annelerini çağırıyorlar. Ben sizin aracılığınızla hayvan severlere seslenmek istiyorum. Ne olur bu yavru kedilere sahip çıkın. Benim elimden fazla bir şey gelmiyor. Ben çok üzülüyorum onlarla birlikte bende ağlıyorum” dedi.
Yavru kedileri yediemin otoparkında hurda bir aracın içerisinde bulduğunu ve bir süre süt vererek de beslediğini söyleyen Hasan Kabakoğlu, “Yavru kedilerin anneleri gelmeyince ve özellikle de geceleri yavru kedilerin ağlamaklı sesleri sonrası bulundukları yerden aldım. Şuanda kendimin de kaldığı konteynerda yavru kedilere yer yaptım ve benimle kalıyorlar” diye konuştu.

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