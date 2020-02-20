hurdalık deposundaki yangın 15 saat sonra kontrol altına alındı

-detaylar

-Çıkan dumanlar

-Söndürme çalışmaları



( BARTIN ) BARTIN



- Bartın’da organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının hurdalık deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı. İl ve ilçe ve belde belediyelerinin müdahale ettiği yangında soğutma çalışmalarına başlandı. Edinilen bilgilere göre, Bartın’ın Kurtköy mevkisinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının hurda deposunda çıkan yangın uzun süren mücadelenin ardından kontrol altına alınabildi. İl ve ilçe ve belde belediyelerinin müdahale ettiği yangında ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken, alanda bulunan hurda demirlerin taşınmasına da başlandı. Yaklaşık 500 ton hurda demirin bulunduğu depoda kaynak çalışması sırasında sıçrayan alevler yüzünden çıkan yangında alandaki lastik ve madeni yağlar tutuştu. İş Makineleri ve kamyonların gece boyunca kireç ve kumla mücadele ettiği yangında, kızgın hale gelen demirler su ile mücadeleyi etkisiz kıldı. Bartın Belediyesinin yanı sıra, 5 ilçe ve beldenin itfaiye ekipleri müdahale ettiği yangında yaklaşık 15 saat sonra sonuç alınabildi.



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