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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hurdaları sanat eserine dönüştürüyor

Hurdaları sanat eserine dönüştürüyor

Heykel ve maketler

Sanat Eseri Uluslararası 

-Duvarda asılı saat
-Abdullah Gören'in kaynak yapması
-Abdullah Gören ile röp.
-Genel ve detay görüntüler

( GAZİANTEP - ÖZEL) GAZİANTEP

- Gaziantep’te bir çiftçi, hurdacılardan topladığı atık metal ve demir parçalarını sanat eserlerine dönüştürüyor. İşlevsel özelliğini yitirmiş metal ve demir parçalardan yapılan heykel ve maketler dikkat çekiyor. Nizip ilçesi Eskikonak Mahallesi’nde yaşayan çiftçi Abdullah Gören, hurdadan yaptığı birbirinden farklı sanat eserleriyle dikkat çekiyor. Hurdacılardan topladığı demir ve metal atıklarını evinin altında atölye haline getirdiği yere getiren 2 çocuk babası Gören, atıklara şekiller vererek adeta sanat eserine dönüştürüyor. İşlevsel özelliğini yitirmiş demir ve metal parçalara 10 yıldır şekil veren Gören, çiftçilikten arta kalan zamanlarını atölyesinde geçiriyor. Çöp diye atılan malzemelerden sanat eseri ortaya çıkaran Gören, 10 yıldır yaptığı heykel ve maketleri Ankara ve Gaziantep’te sergilediğini söyledi.

Evdeki odanın birini heykel ve maketlere ayıran Gören, bazı heykellerinin yapımının 7 ay sürdüğünü dile getirdi. Atölye haline getirdiği alanda 10 yıldır çalışmalar yaptığını anlatan Gören, “Kendi köyümde küçük atölyemde maket, heykel ve objeler yapmaktayım. Küçükken çok iyi telden arabalar yapardım. Daha sonra evlenince çocuğuma farklı bir oyuncak yapmaya başlamıştım. Oyuncaklarım şu şekilde bu şekilde olsun derken sonuçta maket ve heykellere çevirdim. Atölyemdeki kullandığım hurdaların tamamını Nizip’teki sanayi hurdacılarından topluyorum, burada kendi halimde boş olduğum zamanlarda atölyemde çalışıyorum. Çalışmalarımı, kendi kendime zihnimi zorlayarak fikirlerle yaptım. Koloni halinde eli silahlı heykelleri yapıyorum. Burada temel amacım küresel silahlanmaya dikkat çekmek. Bunun haricinde çiçekler, duvar süsleri, saatler, maketler vesaire çalışmalarım oluyor’’ dedi.
Gören, yaptığı heykel ve maketleri uluslararası bir alanda sergilemek istediğini sözlerine ekledi.
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