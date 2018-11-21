Hurda malzemelerinden kurduğu sistem ile evinin elektrik ihtiyacını karşılıyor

-Elektrik üreten sistemden detaylar

-Dönen çarktan detaylar

-Tazyikli suyun çarkı çevirmesi

-Dere ve kurulan sistemden detay

-Alternatörden detaylar

-Ahmet Ergin'in sistem ile ilgilenmesi

-Ahmet Ergin ile röportaj

-Üretilen elektriği kullanmak için evine kurduğu sistemden detaylar

-Şartelleri açıp-kapaması

-Ürettiği elektrik ile elektrikli sobayı yakması

-Üretilen elektrik ile yanan lambadan detay



( ORDU -ÖZEL)- Onun cebini elektrik faturası yakmıyor- Ordulu emekli imam, 3 yıl önce hurdalıktan topladığı malzemelerle kurduğu sistem ile kendi elektriğini üretiyor ORDU



- Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan vatandaş, dere kenarına kurduğu sistem ile evinin elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayabiliyor. Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi’nde ikamet eden 66 yaşındaki emekli imam Ahmet Ergin, hobi olarak başladığı elektronik işler ile uğraşmayı geliştirdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü'nden mezun olan Ergin, elektrik faturalarını düşürmek amacıyla, evinin altında bulunan dereye bir sistem kurmak istedi. Yaptığı araştırmaların yanı sıra, elektrik mühendislerden de bilgiler edinen Ergin, oturduğu evin yaklaşık 150 metre aşağısında bulunan derenin kenarına 3 yıl önce elektrik üreten sistemi kurdu. Aralarında, kullanılmış olanların da bulunduğu malzemeleri birleştiren Ergin, kurduğu sistem ile elektrik faturalarını yarı yarıya indirmeyi başardı. Sistemi toplamda 4 bin 500 liraya tamamlayan Ergin, imkanı olan herkesin dereleri değerlendirmeleri gerektiğini söylüyor. “Başardığıma inanıyorum” Emekli imam Ahmet Ergin, bu işe ilk olarak hobi amaçlı başladığını ancak geliştirdiği sistem ile elektrik üretmeyi başardığını belirterek, “Buradaki dereyi görünce, suyun 50’lik boruyu doldurabileceğini anladım. 50’lik boruyu dolduran su ile elektrik üretilebiliyor. Aldığım boruları 37 metre yükseklikten ve 210 metre yukarıdan bağladım, buradaki çarka vurmasını sağladım. Hobi olarak başladım ama şuan kendi elektriğimi ürettiğimi başardığıma inanıyorum” dedi.

“Üretilen sistemde, hurdalıktan alınan eşyalar da var” Ürettiği elektrik sisteminin içerisinde kullandığı malzemelerin bir kısmını hurdalıktan dahi temin ettiğini anlatan Ahmet Ergin, kullandığı 2 kw’lik alternatör ile tesisatı kurduğunu söyledi.



Dakikada 92 devir dönen çark sayesinde, alternatörün dakikada yaklaşık 720 devir çevirdiğini, bunun sonucunda da 600-700 watt elektrik üretildiğini anlattı. Ergin, “Üretilen elektrik, 700 watt üzerindeki elektrikli eşyaları çalıştırmıyor. Buzdolabı, televizyonlar, aspiratörler çalıştırdığı gibi 50 tane lambayı da aynı anda yakabiliyor” şeklinde konuştu.

“Yaklaşık 4 bin 500 TL harcayarak üretti” Sitemin kuruluş maliyetinden de bahseden Ergin konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ben boruların bir kısmını kullanılmış olarak aldım. Hepsi yaklaşık 4 bin 500 TL civarında tutmuştur. Üretilen elektrik ile elektrik faturaları yarı yarıya düştü. Bunu imkanı herkes yapabilir, bu sayede bol bol elektrik kullanır. Diğer dostlarıma da bunu yapmalarını tavsiye ediyorum. Bu şekilde boruları dolduracak dereler olduğu müddetçe, derelerimiz boşa akmasın, ekonomiye kazandırılsın.” “Önemli olan, sularımızı değerlendirmemiz” Yaptığı sistemden çok, derelerin değerlendirilmesi gerektiğine inanan Ergin, imkanı olan herkesin de bunu yapması gerektiğini ifade ederek, “Bu aslında bir buluş değil, önemli olan bu suları değerlendirmek. Akan suların boşa akmaması için elimizden geleni yapmamız lazım. Sonuçta ben bunu tamamen kendim yaptım. Sadece takviye aldım” diyerek sözlerini tamamladı.

