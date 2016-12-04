Hücre evine operasyon



Şanlıurfa Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 'İlimiz Viranşehir İlçesi'ne bağlı Demirci Mahallesi'nde bir eve yapılan operasyon sonucu terör örgütünün dağ kadrosunda oldukları tespit edilen 2 kadın, 2 erkek olmak üzere 4 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir' denildi.

