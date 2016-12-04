Hücre evine operasyon

Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda bulunan bir grup teröristin, ilçeye geldiği bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Özel harekat polisleri, Demirci Mahallesi'ndeki bir eve, hava destekli operasyon düzenledi. Güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrılarına PKK'lı teröristler ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Çatışmada, 2'si kadın, 4 terörist ölü ele geçirildi.
Şanlıurfa Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 'İlimiz Viranşehir İlçesi'ne bağlı Demirci Mahallesi'nde bir eve yapılan operasyon sonucu terör örgütünün dağ kadrosunda oldukları tespit edilen 2 kadın, 2 erkek olmak üzere 4 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir' denildi.