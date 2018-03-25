Hristiyanlar "Palmiye Pazarı"nı Kudüs 'te kutladı - KUDÜS - Hristiyanlar ile İsrail güvenlik güçleri arasındaki arbededen detaylar - "Palmiye Pazarı" kutlamalarından detaylarKUDÜS (AA) - Dünyanın farklı bölgelerinden gelen yüzlerce Hristiyan, dinlerinin kutsal mekanlarının bulunduğu işgal altındaki Kudüs 'te, Paskalya Bayramı öncesindeki "Palmiye Pazarı"nı kutladı. Kutlamalar öncesi Hristiyanlar ile İsrail güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.Taşıdıkları palmiye dalları ile Kudüs 'ün Tur beldesinden yola çıkan yüzlerce Hristiyan, okudukları ilahiler eşliğinde Kudüs 'ün "Eski Şehir" bölgesindeki Kıyamet Klisesi'ne geldi.