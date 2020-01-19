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19 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Hrant Dink’in ölümünün 13’üncü yılında anıldı

Hrant Dink’in ölümünün 13’üncü yılında anıldı

Kalabalık

Alabalık 

-Hrant Dink posteri
-yazılı pankartar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 13. yılında yüzlerce kişinin katılımıyla anıldı.19 Ocak 2007 tarihinde uğradığı suikast sonucu öldürülen Hrant Dink için Agos Gazetesi'nin eski merkezinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde anma programı düzenlendi.
Dink'in ölümünün 13. yılı nedeniyle düzenlene programa yüzlerce kişi katıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri program sırasında yoğun güvenlik önlemleri alırken, bina çevresindeki birçok yol trafiğe kapatıldı.
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