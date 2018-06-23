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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Hortum ve şiddetli fırtına - EDİRNE/DÜZCE

Hortum ve şiddetli fırtına - EDİRNE/DÜZCE

- Şiddetli yağışEDİRNE - Yaşanan hortumdan görüntüler - Hortumdan etkilenen bölgeden detaylar - Kabaağaç köyü muhtarı Hayrettin Turan'ın açıklaması - Hortumda evi zarar gören Bahri Demiröz'ün açıklamasıDÜZCE - Şiddetli yağmurdan detaylar Edirne 'de şiddetli fırtına - Havsa ilçesine bağlı Kabaağaç köyünde, hortum nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, bir otomobil zarar gördüEDİRNE (AA) - Edirne 'nin Havsa ilçesinde, fırtına nedeniyle çıkan hortum, bazı evlerin çatılarını uçurdu, bir otomobilde hasar oluştu.Kabaağaç köyü muhtarı Hayrettin Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde köyde fırtına nedeniyle oluşan hortum sonucunda doğal afet yaşadıklarını belirtti.
Hortumun bazı evlerin çatılarını uçurduğunu anlatan Turan, "Tek tesellimiz can kaybı olmaması. Bazı evlerin çatısı da zarar gördü, ahırlar ve keçi sağım tesisleri yıkıldı." diye konuştu.
Turan, Havsa Kaymakamı Yusuf Ataman ile jandarma ekiplerinin olayın hemen ardından köye geldiğini dile getirdi.Hortumda evi zarar gören Bahri Demiröz ise köylerinde fırtına nedeniyle büyük bir afet olduğunu, 55 yıldır hayatında böyle bir şey görmediğini ifade etti.
Hortum nedeniyle çatılarının zarar gördüğünü aktaran Demiröz, "Bizim binalarımızın hepsi yıkıldı, hayvan ahırı yıkıldı. Allah'tan hayvanlarımız meradaydı. O yüzden kurtuldular. Can kaybının olmamasına seviniyorum." diye konuştu.
Düzce'de şiddetli yağışDÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.İlçede yaklaşık yarım saat etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Değirmenağzı mevkisinde yapımına devam edilen 15 Temmuz Şehitler Parkı'nı su bastı. İnşaat alanında maddi hasar oluştu.İlçe merkezi, Yalı ve Esentepe mahallelerinde aşırı yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken sürücüler zor anlar yaşadı.Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, yağışlı havanın yarın da ilçe genelinde devam edeceği bildirildi.

Şiddetli Fırtına Yağışlı Hava Doğal Afet Şiddetli Yağış Aşırı Yağış 

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