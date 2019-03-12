Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Hoparlöre sıkışan kediyi tiyatrocular kurtardı

Hoparlöre sıkışan kediyi tiyatrocular kurtardı

Hoparlörün sökülmesi.

Mahsur Kaldı Konferans Öğrenciler 

-Kedinin çıkartılması.
-Hocanın açıklaması.

( AMASYA - ÖZEL) AMASYA

- Amasya’da sıkıştığı hoparlörün içinde mahsur kalan kediyi tiyatrocular kurtardı. Amasya Üniversitesi Tiyatro Kulübü öğrencilerinin kilitli kaldığı bir odadan dışarı çıkarmaya çalıştıkları kedi panik yaparak bir anda ortadan kayboldu. Beslemek istedikleri kedinin dışarı çıktığını sanan kulüp öğrencileri, akademik danışmanları Öğretim Görevlisi Atilla Özgen’in gözetiminde konferans salonunda oynayacakları oyunun provalarını yapmaya başladı.
O esnada salondaki hoparlörden gelen sese yönelen öğrenciler kedinin içinde mahsur kaldığını fark ettiler. Bunun üzerine hoparlörü monteli yerinden söküp içini açan öğrenciler kedinin sıkıştığı yerden kurtulmasını sağladılar. (MÇ-SLH-
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı