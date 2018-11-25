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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Hopalı kadınlar kadına şiddete karşı yürüdü

Hopalı kadınlar kadına şiddete karşı yürüdü

Konvoydan görüntü

Güvenlik Önlemi Basın Açıklaması Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Araç Konvoyu Kadına Şiddet 

-Yürüyüşten görüntü
-Kadınların horonu ve eğlenceleri
-Basın açıklaması

( ARTVİN ) Hopalı kadınlar kadına şiddete karşı yürüdü-Kadınlar üzerilerine dövizler asarak hazırladıkları araçlarla Hopa’ya kadar araç konvoyu oluşturdu ARTVİN

- Artvin’in Hopa ilçesinde '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' etkinlikleri kapsamında Hopalı Kadınlar Platformu bir basın açıklaması düzenledi.
Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde toplanmaya başlayan kadınlar, üzerilerine dövizler asarak hazırladıkları araçlarla Hopa’ya kadar araç konvoyu oluşturdu. Araçlarla Hopa’ya kadar gelen kadınlar burada horon halkası oluşturarak yöresel müzikler eşliğinde horon etti. Horonun ardından yürüyüşe geçen kadınlar Hopa sokaklarında sloganlar atarak meydanına kadar yürüdü. Burada gerçekleşen basın açıklamasında polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Hopalı Kadınlar adına konuşan Nurcan Vayic, “25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele gününde Hopa’dan sözümüz, sesimiz, kahkahamız, çığlığımız, isyanımız olsun diye buradayız. Sokaklar, iş yerleri, okullar tüm yaşam alanlarımız şiddetin kol gezdiği, şiddetin şekillendirdiği bir uslandırma aracı olmaya getirilmeye çalışılıyor. Hayatımız da, emeğimiz de, bedenimiz de, kararlarımız da bizim. Kimsenin, erkeğin, ailenin, onları koruyan sistemin hayatı bize veya bir başka kadına zehir etmesine izin vermeyelim. Kadınların sırtındaki ev ve bakım yükleri giderek artıyor, kadınlar daha da bağımlı hale getiriliyor” ifadelerini kullandı. Hopalı kadınlar basın açıklamasının ardından slogan atarak olaysız bir şekilde dağıldı.
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