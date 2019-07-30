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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
- Hong Kong'da Protestocular Tren İstasyonlarını Bastı, Ulaşım Felç Oldu

- Hong Kong'da Protestocular Tren İstasyonlarını Bastı, Ulaşım Felç Oldu

Protestocular tren istasyonunda

( HONG KONG ) - Hong Kong'da protestocular tren istasyonlarını bastı, ulaşım felç oldu HONG KONG

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- Hong Kong'da protestocular sabahın erken saatlerinde istasyonları basarak tren seferlerinin aksamasına neden oldu. Hong Kong'da suçluların iadesi yasası üzerine başlayan protesto gösterileri devam ediyor. Protestocular sabahın erken saatlerinde tren istasyonlarını bastı. Tren seferlerinin aksamasına neden olan protestocular, trenlerin kapılarında durarak yolcuların içeri girmesine engel oldu ve insanları tren istasyonunun dışına çıkmaya zorladı. İsmini vermeyen 21 yaşındaki bir eylemci, "Burada ne kadar kalacağımızı bilmiyoruz, bir liderimiz yok, gördüğünüz gibi bu kitlesel bir hareket. İnsanları rahatsız etmek niyetinde değiliz ancak yetkililerin neden protesto ettiğimizi anlamalarını sağlamalıyız. Buna ihtiyaç duyduğumuz sürece devam edeceğiz” dedi.
Protestocular hep bir ağızdan, 'Hong Kong'u özgür bırak' ve 'Zamanımızın devrimi" şeklinde sloganlar attı. İstasyonlarda sıkışıp kalan yolcular rötar yapan trenleri bekledi, bazı tren hatlarında ise servis yapılamadı. Demiryolu operatörü MTR Corp, halkı diğer ulaşım araçlarını tercih etmeye çağırdığını açıkladı.
Ulaştırma Sekreteri Frank Chan ise protestocuları günde 5 milyon kişiye ulaşım sağlayan bir demiryolu ağını hedef almaktan vazgeçmeye çağırdığını söyledi.


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