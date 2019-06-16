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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
- Hong Kong’da Hükümetin Geri Adımına Rağmen Binlerce Kişi Yeniden Sokaklarda - Göstericiler Hong Kong Liderinin İstifasını İstiyor

- Hong Kong’da Hükümetin Geri Adımına Rağmen Binlerce Kişi Yeniden Sokaklarda - Göstericiler Hong Kong Liderinin İstifasını İstiyor

protestodan görüntüler

( HONG KONG ) - Hong Kong’da hükümetin geri adımına rağmen binlerce kişi yeniden sokaklarda- Göstericiler Hong Kong liderinin istifasını istiyor HONG KONG

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- Hong Kong'da suçluların Çin’e iade edilmesinin önünü açan yasa tasarısının askıya alınmasını yeterli bulmayan protestocular, ülkenin lideri Carrie Lam’in istifası için gösteri düzenliyor. Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi'nde suçluların Çin’e teslim edilmesini kolaylaştıran yasa tasarısının askıya alınmasının ardından gösteriler, binlerce kişinin katılımıyla bugün de devam ediyor. Siyah kıyafet giyen ve beyaz karanfil taşıyan binlerce kişi, ülkenin lideri Carrie Lam’in istifası ve yasa tasarının tamamen iptali için sokaklara döküldü. Hong Kong lideri Carrie Lam, günlerce süren protestoların ardından dün yasa tasarısının askıya alındığını ilan etmişti. Carrie Lam, tasarıyla ilgili bu yıl bir görüşmenin olmayacağının altını çizerek, ilerleyen yıllarda tasarının yeniden gündeme geleceğine işaret etmişti.
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