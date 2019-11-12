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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
- Hong Kong’da Eylemciler Çin Yanlısı Bir Adamı Yaktı

- Hong Kong’da Eylemciler Çin Yanlısı Bir Adamı Yaktı

adamın yakılması

( HONG KONG ) - Hong Kong’da eylemciler Çin yanlısı bir adamı yaktı HONG KONG

Protesto Çatışma Yasa Tasarısı Güvenlik Güçleri Benzin 


- Hong Kong'da suç işlediklerinden şüphelenilen kişilerin Çin'e iadesini öngören yasa tasarısının ardından başlayan protestolar aylardır devam ederken, Çin yanlısı bir kişi eylemciler tarafından benzin dökülerek ateşe verildi.
Hong Kong'da nisan ayından beri devam eden protesto gösterilerinde protestocular ve güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalar devam ediyor. Eylemciler Çin yanlısı bir kişiyi üzerine benzin döküp yaktı. Hastaneye kaldırılan adam tedavi altına alındı. Öte yandan, Çin yanlıları ile Çin yönetiminden ayrılmayı isteyen eylemciler sıklıkla karşı karşıya geliyor.
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