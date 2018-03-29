- Hong Kong'da bir Türk Restoranı: “Seni Seviyorum İstanbul”



- Hong Kong'da bir Türk tarafından açılan "Seni Seviyorum İstanbul" adlı Türk restoranı Hong Kongluların ilgisini çekiyor. Hong Kong'daki Kowloon Yarımadası'nın batı kesiminde, Yau Tsim Mong Bölgesi'ndeki dar sokaklardan oluşan Mong Kok'da bir Türk'ün açtığı "Seni Seviyorum İstanbul" adlı Türk restoranı, Hong Kongluların büyük ilgisini çekiyor. Seni Seviyorum İstanbul, Türk yemekleri ve közde Türk kahvesini Hong Kongluların beğenisine sunuyor. Türkiye’de turizm ve otelcilik bölümü mezunu ve "Seni Seviyorum İstanbul" adlı restoranın sahibi Mersin doğumlu Güner 10 yıldır Hong Kong’da yaşıyor. Türkiye’de çeşitli otel ve restoranlarda çalıştığını anlatan Güner yaşadıklarını İHA’ya anlattı. Hong Kong'da yaşam şartlarının iyi olduğunu ve özgürlüğün hakim olduğunu söyleyen Güner, paranın çok önemli olduğunu ifade etti.

Kablolu TV ve internet sayesinde Türkiye'deki dizileri ve futbol maçlarını izlediğini belirten Güner, bu konuda bir sıkıntılarının olmadığını aktardı. Hong Kong’da 500 binden fazla Müslümanın yaşadığını belirten Güner, yiyecek sıkıntısının Müslümanlar için çok büyük sorun olduğunu söyledi.



Güner, rahatlıkla yenilebilecek yemeklerin sadece deniz ürünleri satan restoranlarda olduğunu aktardı. Restoranlardaki etlerin helal kesim olmadığını ve domuz eti kullanıldığını belirten Güner, yemeklerin Müslümanlara uygun olmadığını ifade ederek, "Burada küçük bir kafe restoranım var. Türk yemekleri pişiriyoruz. Özel kumda kahve yapıyoruz. Toptan ve perakende Türk lokumu satıyoruz" şeklinde açıklama yaptı. Güner küçük işletme sahipleriyle ilgili proje yapan 4 üniversite öğrencisine hem bilgi veriyor hem de onlara Türk kültürünü anlatıyor. Güner daha önce Türkiye hakkında hiç bir bilgisi olmayan bu üniversiteli gençlere Türkçe kelimeler öğretiyor. Kafe'ye gelen üniversite öğrencilerinden bir tanesi, Türkiye'nin güçlü ulusal karaktere sahip olduğunu, Türk kahvesinin kum üzerinde kaynadığını, Hong Kong ile farklı olduğunu ve dokusunun ağır, kum gibi tatların çok özel olduğunu söylüyor. Diğer öğrenci, Türkiye hakkında çok fazla bilgisi olmadığını, bazen restoranın yanından geçtiğini ama o gün ilk defa içeri girdiğini ve farklı yiyecek türlerini denemeyi sevdiğini ifade ederken arkadaşı ise, Türk yemeklerini denemek için ilk defa İstanbul'u Seviyorum restoranına geldiğini söyleyerek, Türkiye'ye hiç gitmediğini belirtti.

Restoran, Mong Kok'ta ikinci katta bulunuyor. O katta ayrıca başka küçük işletmeler de var. Mong Kok, Hong Kong'daki Kowloon Yarımadası'nın batı kesiminde, Yau Tsim Mong Bölgesi'nde, alışveriş ve eğlence için ünlü yerlerden biridir. Birçok genç zaman geçirmek ve popülerleşmek için buraya geliyor. Müşterileri daima genç insanlardır. İkinci kattaki dükkanlar popülerdir çünkü kira daha ucuzdur. Mong Kok, alışveriş için tercih edilen ve dar sokaklardan oluşan bir labirenttir. Mong Kok'taki, Fa Yuen caddesi spor mağazalarıyla doludur. Giysiler ve biblo tezgahları bayanlar pazarında bulunur. Çiçek pazarı, bitkiler ve rengarenk çiçeklerle doludur. Yakınlardaki Temple Caddesi Gece Pazarı, meraklıların ve yemek stantlarının olduğu karışık bir yerdir. Ağzının tadını bilenler sokaktaki yemek tezgahlarını, çay evlerini ve geçici yemek mekanlarını keşfeder. Seni Seviyorum İstanbul'un tanıtımı medyada yapılıyor, müşteriler her zaman medyada rezervasyon yapıyorlar, bunun dışında birçok müşteri restoranın önünden geçerken yemekleri merak edip içeri giriyor. Müşterilerin çoğu Hong Kong'un yerli halkıdır.

