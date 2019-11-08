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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Hollandalı dede 4 katlı apartman yüksekliğinde sıçradı

Hollandalı dede 4 katlı apartman yüksekliğinde sıçradı

kite sörf yaparken görüntüler

Rekor Dünya Rekoru 

-genel detay görüntüler
-arkadaşı ile röportaj görüntüleri
-sıçrama görüntüsü

- MUĞLA

- Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesinde bulunan kite (rüzgar) sörfü merkezinde, 70’lik Hollandalı dedeyi görenler şaşırdı. Hollanda’da itfaiyecilik yapan Türk vatandaşı Timuçin Mühürdaroğlu ile Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıma fırsatı yakalayan 70 yaşındaki Nakliye şirketi sahibi John Toneman, yaklaşık 13 metre havalanarak gençlere taş çıkarttı. Toneman, daha önce dünyanın her yerinde yaptığını ve Dominik Cumhuriyeti’de dahil gittiğini ama en güzel rüzgarın Akyaka’da olduğu belirtti.
Emekli olduktan sonra yaklaşık 7 yıldır bu spora merak salan Toneman, "Türkiye’ye ikinci kez geldim Akyaka’ya ve rüzgarına aşık oldum bundan sonra hep buradayım ‘’ ayrıca ‘’ doğal hayatı ve insanlarını çok sevdim çok güvenli buldum. Ömrüm yettiğince Türkiye’ye gelip bu sporu yapacağım" dedi.
Kitesörf’te dünya rekoru 27 metre ile Hawaiili sörfçü Garrett McNamara'nın Portekiz Nazare'deni elinde bulunuyor.
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