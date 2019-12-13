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13 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Hollanda'da çiftçilerden hükümetin tarım politikasına protesto - AMSTERDAM

Hollanda'da çiftçilerden hükümetin tarım politikasına protesto - AMSTERDAM

- Gösteriden ve yapılan ikramlardan detaylar - Çiftçi Everdin Kuibe ile röportaj - Çiftçi Joke Kottelenberg ile röportaj - Amsterdam'da Dam Meydanı'nda toplanan çiftçiler, yerli malın önemine dikkati çekmek için kurdukları tezgahlarda peynir, patates, sebze, meyve gibi kendi ürettikleri doğal gıdaları Amsterdam halkına ikram ettiAMSTERDAM (AA) - Hollanda 'nın başkenti Amsterdam ve Den Bosch kentinde toplanan yüzlerce çiftçi, hükümetin tarım politikasını protesto etti.Başkent Amsterdam'da Dam Meydanı'nda düzenlenen gösteride, ülkedeki azot oksit emisyon sorunundan kendilerinin sorumlu tutulmasına tepki göstermek amacıyla ülkenin farklı kentlerinden yüzlerce çiftçi bir araya geldi.Belediye tarafından sadece 25 traktörün izin verildiği meydandaki gösteride konuşmalar yapıldı. Öte yandan çiftçiler, yerli malın önemine dikkati çekmek için kurdukları tezgahlarda peynir, patates, sebze, meyve gibi kendi ürettikleri doğal gıdaları katılımcılara ve Amsterdam halkına ikram etti.Protestoya, Overijssel bölgesindeki Sibculo köyünden katılan Everdin Kuibe, AA muhabirine, "Hükümetin azot oksit emisyonlarının azaltılabilmesi için çiftliklerde izin verilen hayvan sayısının yüzde 50 oranında azaltma politikasına karşı 1 Ekim'den beri gösteri yapıyoruz. Bu süreçte bazı taleplerimiz oldu. Bunlar yerine getirilmediği sürece eylem yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Twente kentine bağlı Markelo köyünden gelen Joke Kottelenberg de halkın tükettiği gıdanın çiftçilerce üretildiğini göstermek için gösteri yaptıklarını anlattı.Hükümet, ülkede azot oksit emisyonlarını azaltmayı planlıyor.Ülkede yerel basındaki habere göre, Den Bosch kentindeki gösteride 600 çiftçi 400 traktörle eyalet meclis binası önünde toplandı.Gösteri sonrası traktörlerle Eindhoven Havalimanı'nı işgal etmeye giden bir grup çiftçi, polis tarafından havalimanı girişinde engellendi.Çiftçilerin bu eyleminden dolayı Eindhoven kenti çevresindeki trafikte aksamalar yaşandı, bazı yolcular uçuşlarına yetişemedi.Polis daha sonra çiftçilerin havalimanı etrafında bir tur atmasına izin verdi.

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