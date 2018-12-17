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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Holdingin bahçesine bomba yerleştiren teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı

Holdingin bahçesine bomba yerleştiren teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı

Teröristlerin görüntüsü

El Bombası Güvenlik Kamerası Bomba İmha Uzmanları Harekete Geç Teröristler 

-Yakalanma görüntüleri
-Çantalarından çıkanlar
-fotoğraf

( İSTANBUL )- Üsküdar’da holdingin bahçesine bomba koyan şüpheliler böyle yakalandı İSTANBUL

- Üsküdar’da bir holdingin bahçe duvarına zaman ayarlı bomba koyan iki teröristin, bombayı yerleştirdikten sonraki ve yakalanma anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Üsküdar'da 12 Aralık'da bir holdingin bahçe duvarına bırakılan zaman ayarlı el bombası, bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirilmişti. Zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, eylemi gerçekleştiren B.M. isimli kadın şahıs ile bir erkek olduğunu belirlenmişti. Teröristlerin yakalanması için harekete geçen ekipler dün Ataşehir'de operasyon düzenlemiş ve B.M. ile yanındaki erkek şahıs, evlerinin önünde yakalanmıştı. Yakalanan teröristlerin holding bahçesine bombayı yerleştirdikten sonraki ayrılma görüntüleri ile eve giriş çıkış yaptıkları anların güvenlik kamerası görüntüleriyle yakalanma anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
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