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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Hisarcıklıoğlu: 'Piyasa dönmeye başladı ve gelecekten umutluyuz' - TEKİRDAĞ

Hisarcıklıoğlu: 'Piyasa dönmeye başladı ve gelecekten umutluyuz' - TEKİRDAĞ

Hisarcıklıoğlu: "Piyasa dönmeye başladı ve gelecekten umutluyuz" - TEKİRDAĞ

: - Hisarcıklıoğlu ve beraberindekilerin ziyaretinden görüntüler - Hediye takdimi - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun açıklamaları - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Banka faizleri düşmeye başladı.
Bankalarda yavaş yavaş hareketlilik başladı.
Şu an iyiye doğru gidiyoruz"TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Banka faizleri düşmeye başladı.
Bankalarda yavaş yavaş hareketlilik başladı.
Piyasa dönmeye başladı ve gelecek açısından umudumuz var. Şu an iyiye doğru gidiyoruz." dedi.
Edirne'deki programlarının ardından Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de ekonominin iyiye gittiğini söyledi.

Faizlerin düşmesinin ardından ekonomide hareketliliğin başladığını belirten Hisarcıklıoğlu, ''Banka faizleri düşmeye başladı.
Bankalarda yavaş yavaş hareketlilik başladı.
Piyasa dönmeye başladı ve gelecek açısından umudumuz var. Şu an iyiye doğru gidiyoruz.'' diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili soruya, ''190 ülkedeki bizim muhataplarımıza, iş dünyası olarak bizler, işçiler işçi sendikalarına, memurlar memur sendikalarına, esnaf kuruluşlarımız esnaf kuruluşlarına ve ziraat odalarımız bütün dünyadaki ziraat odalarına Barış Pınarı Harekatı'nın nasıl haklı olduğunu anlatan mektupları gönderdik.'' yanıtını verdi.Çorlu TSO Başkanı İzzet Volka da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Hisarcıklıoğlu'na, Çorlu TSO ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, eski İçişleri Bakanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu, eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun eşlik etti.

Memur Sen Salar Memur İş Dünyası Umutlu 

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