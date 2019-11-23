Hisarcık’ta 1 haftada 4 defa yağmur duası yapıldı

-BELEDİYE BAŞKANI FATİH ÇALIŞKAN’IN KONUŞMASI

-İLÇE MÜFTÜSÜ MUSTAFA ARDA’NIN AÇIKLAMALARI

-İZMİR KARŞIYAKA EMEKLİ MÜFTÜSÜ CAHİT ERHUN’UN YAĞMUR DUASI

-HALKA KAVURMALI PİLAV VE AYRAN İKRAMI



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Kaymakamlık ile Belediye öncülüğü ve İlçe Müftülüğü işbirliği ile 1 hafta içerisinde 4 defa yağmur duası yapıldı. Belediye Hizmet Binası önünde dördüncüsü yapılan yağmur duasına Kaymakam Buğra Karadağ, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Yağmur duası öncesi konuşan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçede kurak geçen yaz mevsiminden sonra Ekim ve Kasım aylarında beklenen yağmurun yağmadığını belirterek,” Halkımızdan gelen talepler doğrultusunda Kaymakamlık ile Belediyemizin öncülüğünde ve İlçe Müftülüğümüzle işbirliği içerisinde hafta içi 3 gün yaptığımız yağmur duamızın dördüncüsünü bugün hep beraber yapacağız. Allah dualarımızı kabul etsin” dedi.

Din görevlileri tarafından okunan sure, ilahi ve Kuran tilavetinin ardından söz alan İlçe Müftüsü Mustafa Arda,” Biliyorsunuz ülkemiz bir kuraklık geçiriyor. Özellikle bölgemizde kuraklık daha da yaygın. Cenabı Hakkın rahmetine, merhametine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Yağmur duası yapılması konusunda Müftülüğümüze ve Belediyemize talep ve ricalar geliyordu. Belediye Başkanımızla görüşerek hafta içi 4 gün yağmur duası programı düzenledik. Son gün burada yapılan programa iştirak da çok güzel. Programda okunan Kuran-ı Kerimler, konuşmalar, dualar belediye hoparlörlerinden yayınlandığı için halkımız evlerinde, kapılarının önünde, esnaflarımız da duaya iştirak ediyorlar. Hisarcık ilçemizin tamamı Cenabı Hakka dua etmiş, böylelikle yüce Allah’a karşı kulluk vazifemizi yerine getirmiş oluyoruz” diye konuştu.

Daha sonra İzmir Karşıyaka emekli Müftüsü Cahit Erhun tarafından yağmur duası yapıldı. Yağmur duasının ardından belediye tarafından halka kavurmalı pilav ve ayran ikram edildi.



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