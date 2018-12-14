Hırsızlıkta engel tanımadı... Engelli hırsız motorsikleti böyle çaldı

-ayağı seken hırsız,

-motosiklete binmesi, götürmesi, motosikletin direksiyonunu kırmakta zorlanması, direksiyonu kırması, gitmesi, bir kadının yanından geçmesi,

-Motosiklet sahibi Mehmet Kurt ile röp,



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'te bir motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerine yakalanan şahıs, ayağında aksama nedeniyle yürümekte bile zorlanmasına rağmen uzun uğraşlar sonucunda park halindeki motosikleti götürmeyi başardı. Edinilen bilgiye göre, Emek mahallesindeki bir iş yerinin önünde park halinde bulunan Mehmet Kurt'a ait motosiklet faili belirlenemeyen bir şahıs tarafından çalındı. Olayla ilgili polis inceleme başlatırken, gece meydana gelen hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Ayağındaki aksaklık nedeniyle sekerek yürüdüğü görülen ve ismi belirlenemeyen şahıs, uzun uğraşları sonucunda motosikleti alarak, götürmesi görüntülerde yer aldı. Park halinde ve kilitli bulunan motosikletin güçlükle de olsa direksiyonu kırmayı başaran şahsı, caddedeki insanların gözü önünde motosikleti götürmesi dikkat çekti. Öte yandan motosiklet sahibi Mehmet Kurt ise hırsıza seslenerek, motosikletinin bırakılması ricasında bulundu. Kurt, "İş yerimin önünde park halinde bulunan motosikletim, dün akşam saat 18:00 sıralarında çalındı. Görenlerin, duyanların haber vermesini umuyorum. Hırsızlardan ricam, motosikletimi belirli bir yere bıraksınlar. Kendilerinden şikayetçi de olmayacağım" dedi.

Kurt, polis ve yetkililere de seslenerek, bir an önce motosikletin bulunmasını istedi.

