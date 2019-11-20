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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hırsızlık ve uyuşturucu zanlısı tutuklandı - KAHRAMANMARAŞ

Hırsızlık ve uyuşturucu zanlısı tutuklandı - KAHRAMANMARAŞ

- Zanlının hastaneye giriş görüntüleri - Zanlının hastaneden çıkış görüntüleri - Zanlının polis aracına biniş görüntüsü Kahramanmaraş 'ta hırsızlık ve uyuşturucu zanlısı tutuklandıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından aranan zanlı tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal ve Yavuz Selim mahallelerindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.Ekipler, şüpheli Serkan Y'yi (18) gözaltına aldı.Yakalanan zanlının aynı zamanda da uyuşturucu ticareti suçundan arandığı tespit edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

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