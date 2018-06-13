Hırsızlık şüphelisi, 'çekmesene abi sanki cinayet mi işledik' diye kendini savundu

-Şahısların adliye sevk edilmesi

-Şahısların bindiği araçların çıkartılması



( MERSİN )- Mersin'de akü hırsızlığı yapan şahıslar güvenlik kameraları tarafından saniyeye saniye görüntülendi- Araçtan akü hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 6 kişiden 2'si tutuklandı MERSİN



- Mersin'de polisin yaptığı çalışmada akü hırsızlığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen zanlılardan biri, "Çekmesene abi, sanki cinayet mi işledik, neden çekiyorsun" diye kendini savundu. Edinilen bilgilere göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, rutin kontrol esnasında Galericiler Sitesi içerisinde park halindeki bir araçtan şüphelendi. Araç içerisinde 6 şahsın bulunduğunu gören ekipler, inceleme yaptı. Aracın arka koltuğunda levye ve sökülmüş oto aküsü bulan ekipler, akünün çalıntı olduğunu değerlendirerek M.E.D, H.E, F.P, M.A, S.Ü ve A.Ö isimli şahısları gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, şahısların kentteki 7 otodan akü hırsızlığı olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi. "Sanki cinayet mi işledim" Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E.D. ve H.E.'nin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Zanlılardan biri adliyeye çıkarılışı sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekmesene abi, sanki cinayet mi işledim, ne çekiyorsun" diye bağırdı. Öte yandan Mersin Meyve ve Sebze Hali içerisinde bir kamyonun aküsünü çalınmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Zanlılara ait olduğu belirtilen görüntülerde, bir aracın aküsünün çalınma anı saniye saniye kaydedildi. (GRY-

