Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hırsızlık şüphelisi, 'çekmesene abi sanki cinayet mi işledik' diye kendini savundu

Hırsızlık şüphelisi, 'çekmesene abi sanki cinayet mi işledik' diye kendini savundu

Şahısların hal içerisinde bir kamyonun aküsünü çalarken ki güvelik kamera görüntüsü

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Cinayet 

-Şahısların adliye sevk edilmesi
-Şahısların bindiği araçların çıkartılması

( MERSİN )- Mersin'de akü hırsızlığı yapan şahıslar güvenlik kameraları tarafından saniyeye saniye görüntülendi- Araçtan akü hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 6 kişiden 2'si tutuklandı MERSİN

- Mersin'de polisin yaptığı çalışmada akü hırsızlığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen zanlılardan biri, "Çekmesene abi, sanki cinayet mi işledik, neden çekiyorsun" diye kendini savundu. Edinilen bilgilere göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, rutin kontrol esnasında Galericiler Sitesi içerisinde park halindeki bir araçtan şüphelendi. Araç içerisinde 6 şahsın bulunduğunu gören ekipler, inceleme yaptı. Aracın arka koltuğunda levye ve sökülmüş oto aküsü bulan ekipler, akünün çalıntı olduğunu değerlendirerek M.E.D, H.E, F.P, M.A, S.Ü ve A.Ö isimli şahısları gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, şahısların kentteki 7 otodan akü hırsızlığı olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi. "Sanki cinayet mi işledim" Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E.D. ve H.E.'nin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bildirildi.
Zanlılardan biri adliyeye çıkarılışı sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekmesene abi, sanki cinayet mi işledim, ne çekiyorsun" diye bağırdı. Öte yandan Mersin Meyve ve Sebze Hali içerisinde bir kamyonun aküsünü çalınmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Zanlılara ait olduğu belirtilen görüntülerde, bir aracın aküsünün çalınma anı saniye saniye kaydedildi. (GRY-
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı