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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hırsızlık operasyonu - OSMANİYE

Hırsızlık operasyonu - OSMANİYE

- Zanlıların adliyeye sevk edilmesi Osmaniye 'de hırsızlık operasyonu - Gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de, çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve Bahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmaniye , Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta, 11 hayvan hırsızlığı ile 3 evden hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y, İ.K. ve K.Ç, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, P.A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Zanlıların çaldığı hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

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