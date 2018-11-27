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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Hırsızlık anı güvenlik kamerasında - EDİRNE

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında - EDİRNE

- Hırsızlık anı görüntüleriBüfeden hırsızlık güvenlik kamerasında - Edirne 'de bir büfeden hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdıEDİRNE (AA) - Edirne 'nin İpsala ilçesinde, büfeden hırsızlık zanlıları aynı büfeye yeniden geldiklerinde polis tarafından gözaltına alındı. 3 zanlının büfeden hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.Alınan bilgiye göre, Bayrambey Mahallesi Enez Caddesi'ndeki bir büfeye 3 kişi alışveriş yapmak için geldi.Şüphelilerin iş yerinden ayrılmalarının ardından içki raflarındaki eksikliği fark eden büfe sahibi güvenlik kameralarını incelediğinde, bu kişilerin raflarda bulunan içki şişelerini montlarının içerisine gizleyerek çaldıklarını gördü.Büfe sahibinin durumu İpsala Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarınca görüntülenen hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.Şüphelilerin yakalanması çalışmaları devam ederken bir hafta sonra aynı kişiler büfeye tekrar geldi. Büfe sahibinin ikinci ihbarı üzerine olayla ilgili yabancı uyruklu M.A, Ö.H, B.B ve A.M. gözaltına alındı.İşlemlerinin ardından İpsala Adliyesi'ne sevk edilen M.A, Ö.H, B.B tutuklandı, A.M. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Alışveriş Güvenlik Kamerası Savcılık Sorgusu Avcılık Polis Ekipleri 

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