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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Hırsızların rahatlığı pes dedirtti: Bina demirlerinde kaydılar, alarma aldırış etmeden hırsızlık yaptılar

Hırsızların rahatlığı pes dedirtti: Bina demirlerinde kaydılar, alarma aldırış etmeden hırsızlık yaptılar

Güvenlik kamera görüntüleri

Korkuluk Güvenlik Kamerası Hırsız Kaçış Polis Ekipleri 

-Hırsızların bina içerisindeki tartışmaları
-Gözcü hırsızın korkuluklardan kayması
-Hırsızların tartışması
-Evde çalınan eşyaların çıkarılması
-Hırsızların kaçışı

( DİYARBAKIR )- Eve giren hırsızlar gülerek kaçtı- Hırsızlığa geldiler, canları sıkılınca eğlence aradılar DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da gece saatlerinde bir eve giren hırsızların rahat tavırları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 6 Mart'ta gece saat 02.00 sularında bir binanın 1. katına tırmanan eldivenli bir hırsız balkonu açık eve girerek daha sonra bina giriş kapısını açıp diğer 2 hırsızı da eve aldı. Hırsızlar evde uyuyan ev sahibine hiç aldırış etmeden bilgisayar ve tedavi için biriktirilen 2 bin 500 lirayı alıp kayıplara karıştı. Hırsızların rahat tavırları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Gözcülük yapan hırsız bina içerisinde defalarca merdiveni inip çıkarak spor yaptı. Korkuluklardan kayarak eğlenen hırsızların daha sonra aralarında çıkan tartışma, ev sahibinin uyanmasıyla son buldu. Ev sahibinin bağırması üzerine gülerek kaçan hırsızlar güvenlik kamerasını izleyen ev sahibini şok etti. Ev sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş çapta inceleme başlattı. (MB-AKK-Y)
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