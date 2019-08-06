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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Hırsızlar rögar kapağını çaldı, tarlada otlayan keçi ve koyun kanalizasyona düştü

Hırsızlar rögar kapağını çaldı, tarlada otlayan keçi ve koyun kanalizasyona düştü

EKİPLERİN ÇALIŞMASI

Kanalizasyon Keçi Rögar Kapağı Hırsız Hayvan 

-HAYVANLARIN KURTARILMASI
-DETAYLAR

( BOLU )- Kanalizasyona düşerek akıntıya kapılan keçi ve koyun itfaiye tarafından kurtarıldı BOLU

- Bolu’da, hırsızların rögar kapağını çalması nedeniyle kanalizasyona düşerek akıntıya kapılan keçi ve koyun, iş makineleriyle kanalizasyon borusu kırılarak itfaiye tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, İrfan Sapmaz isimli vatandaşa ait 1 keçi ve 1 koyun, Aktaş Mahallesi Karaman Sokak üzerinde bulunan boş arazide otladıkları sırada, hırsızlar tarafından çalınan rögar kapağından kanalizasyona düşerek akıntıyla birlikte 25 metre sürüklendi. Hayvanlarının kanalizasyona düştüğünü fark eden Sapmaz, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, hayvanları düştükleri yerden çıkaramayınca Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden yardım istedi. Kepçelerle olay yerine gelen belediye ekipleri, kazı işlemi yaptıktan sonra kanalizasyon borusunu kırdı. Kanalizasyona düşen keçi ve koyun, borunun kırılan yerinden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
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