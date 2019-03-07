Hırsızlar park halindeki tırdan 5 bin tl'lik profil malzemesi çaldı

-Ve araç sahibinden rop var



( BURSA -ÖZEL) BURSA



- Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halinde tırdan profil malzemeleri çalındı. Olay, Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Abulbaki Ç, kendilerine ait boş arsaya tırın dorsesini park etti. Bir süre sonra dorseyi kontrol etmeye gelen sahibi kapıların açık olduğunu gördü. İçerisinde baktığında dorsenin yanlarında bulunan 49 profilin olmadığını fark etti. Abdulbaki Ç, durumu emniyet ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerinde incelemede bulunarak hırsızların yakalanması için çalışma başattı. Tırın sahibi Abdulbaki Ç, kendilerine ait arsaya her zaman dorseyi bıraktığını belirterek, "Bana ait araçtan 49 adet profil malzemesini alıp gitmişler. Zararım 5 bin TL civarında. Durumu fark ettiğimde polislere haber verdim. Gelip incelemelerde bulundular. İnşallah hırsızları kısa sürede bulurlar. İnegöl'de metal sanayi başta olmak üzere farklı noktalarda nakliyat firmalarında çalışan bazı arkadaşlarımızın da başına benzer hadiseler gelmiş. Cezalar yetersiz olduğundan dolayı hırsızlar istedikleri gibi işlerini yapmaya devam ediyorlar" diye konuştu.



