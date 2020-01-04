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04 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Hırsızlar bu sefer asansörlere dadandı

Hırsızlar bu sefer asansörlere dadandı

Şahısların gelişi

Uyuşturucu Madde Güvenlik Kamerası Kiralık Araç Harekete Geç Dolandırıcılık 

-Binaya giriş
-Şahısların emniyetten çıkarılışı

( İSTANBUL -ÖZEL)- Asansörlerin beynini çalan hırsızlar yakayı ele verdi İSTANBUL

- İstanbul Anadolu Yakasında hırsızlar bu sefer binaların asansörlerine dadandı. Binalara girip asansörlerin beynini çalan hırsızlar, polisin güvenlik kameraları ve aracın GPS kayıtlarını incelemesi sonucu yakayı ele verdi. Şahısların asansör beyinlerini çalmak için binaya girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul Anadolu Yakasında birkaç hırsız bu sefer binaların asansörlerine dadandı. Hırsızlar özellikle Sultanbeyli’de farklı mahallelerde binalara girip buradaki asansörlerin beyinlerini çaldı. Olayların ardından Sultanbeyli Asayiş Büro Amirliği ekipleri şahısları yakalamak için harekete geçti. Polis, güvenlik kamerası incelemesi ve saha çalışması sonucu 6 kişinin eşkalini belirledi. Hırsızlık olaylarının 34 KU 7943 plakalı kiralık araç ile gerçekleştirildiğini tespit eden ekipler, aracın GPS kayıtlarını incelediğinde hırsızlık olaylarının yaşandığı adreslerde bulunduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu A.Y., Y.K., M.O., M.A.A., Z.B., ve R.Ç. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, gerekli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler suç makinesi çıktı Polis kayıtlarındaki incelemede şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. A.Y.’nin “2 adet evden hırsızlık, açıktan hırsızlık, 2 adet kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik, tehdit, görevi yaptırmamak için direnme”; Y.K.’nın “2 adet motosiklet hırsızlığı, evden hırsızlık, 2 adet kasten yaralama, 6136 SKM, uyuşturucu madde kullanmak”; Z.B.’nin “3 adet iş yerinden hırsızlık, 3 adet açıktan hırsızlık”; M.O.’nun “2 adet açıktan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık”, M.A.A.’nın “5 adet iş yerinden hırsızlık, 5 adet açıktan hırsızlık, 2 adet bisiklet ve motosiklet hırsızlığı, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak, tehdit mala zarar verme ve kasten yaralama”; R.Ç.’nin “iş yerinden hırsızlık, oto hırsızlığı, uyuşturucu madde kullanmak, dolandırıcılık, mala zarar verme, resmi belgede sahtecilik” suç kayıtları olduğu belirlendi. Öte yandan şahısların asansör beyinlerini çalmak için binaya girdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir araçla binanın önüne gelen şahıslar, araçtan inip binaya giriyorlar.
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