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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Hırsızlar araçtan düşen kumaş topunu bile bırakmadı... O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Hırsızlar araçtan düşen kumaş topunu bile bırakmadı... O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı

İŞ YERİ DETAY

Doğum İzni Fabrika Akalan Kamera Hırsız 

-GÜVENLIK KAMERASI
-ROPORTAJLAR

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te bir iş yerini soyan hırsızlar, araçtan düşen kumaş topunu geri dönüp aldı. 60 bin liralık zararı olan dükkan sahibi çevresinden borç alarak iş yerini açtığını belirterek, yetkililerden yardım istedi. Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Göllüce Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Topal'a ait tekstil ve dikim evinin kepengini kıran hırsızlar, 60 bin lira değerinde kumaşı alarak kayıplara karıştı. Zanlıların kumaşları araca yüklediği an güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tıka basa bagajı doldurulan aracın, olayın ardından hızla bölgeden uzaklaştığı sırada kumaş toplardan birinin bagajdan yola düşmesi de yer alıyor. Bir süre sonra kumaşın düştüğünü gören zanlılar, aynı araçla dönerek, yola düşen kumaşı alıp yoluna devam ediyor. Hırsızların bir an önce yakalanmasını isteyen iş yeri sahibi Mehmet Topal ise iş yerini çevresinden aldığı borç paralarla kurduğunu ifade etti.
Çalıştığı fabrikadan çıkarıldıktan sonra eşi ile birlikte bu iş yerini açtığını anlatan Topal, "Yaklaşık 3-4 yıl önce fabrikada işçi olarak çalışıyordum. Fabrikadan ayrıldıktan sonra arkadaşlarım ve akrabalarımdan aldığım destekle bu dükkanı açtım. Ailemle beraber bu dükkanda çalışıyorum. Ayın 12'sinde dükkanımdan 60 bin lira değerinde tekstil ürünü götürdüler. Elimde hiçbir şey kalmadı, mağdur oldum. Elimizde görüntüler var. Yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.
"2 çocuğumu da burada doğurdum" İş yerinde kocası ile birlikte çalıştığını ifade eden Gönül Topal ise borçları ödeyebilmek için doğum izni bile yapmadan çalıştığını kaydetti.
Topal, "İşçi tutma durumumuz yoktu. Ben burada eşime yardım etmeye çalıştım. 2 çocuğumu da neredeyse bu dükkanda doğurdum. İnsanlar doğuma gitmeden önce dinlenirdi. Ben ise saat 9’a kadar burada çalışırdım. Ertesi gün de doğuma giderdim. Benim ve çocuklarımın bütüne emeğini aldılar. Ben 20 günlük çocuğumu yanımda getirip burada çalıştım. Sadece eşime destek olmak ve borcumuz bitsin diye. Bütün emeğimizi aldılar. Yetkililerden yardım istiyorum. Benim bu emeğimi bırakmasınlar. Çocuklarıma acımalarını ve merhamet etmelerini istiyorum" diye konuştu.
Öte yandan hırsızlık olayının ardından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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