Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Hırsızlar 300 lira için 350 aboneyi enerjisiz bıraktı

Hırsızlar 300 lira için 350 aboneyi enerjisiz bıraktı

hırsızın gelmesi

Ali İl Elektrik Trafosu Güvenlik Kamerası Suç Duyurusu Hırsız 

-Kilidi kırması
-Kabloları çalması

( BATMAN ) - BATMAN

- Batman’da ölümcül tehlikeye rağmen son günlerde yaşanan elektrik trafosundan kablo hırsızlığı olaylarından biri daha yaşandı. Hırsızlar, hayatlarını hiçe sayarak yaklaşık 300 liralık kablo çalabilmek için Belde Mahallesi’ndeki 350 abonenin saatlerce enerjisiz kalmasına sebep oldu. Yaşanan hırsızlık olayı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Batman’da son 2 ay içinde Belde, GAP, Gültepe ve Fatih mahallerinde her birinin içerisinde 33 bin volt elektrik bulunan ve ölümcül risk barındıran kabin tipi trafolar hırsızların hedefi oldu. Bu hırsızlık olaylarından sonuncusu ise geçtiğimiz günlerde Belde Mahallesi’nde yaşandı. Güvenlik kamerası tarafından tespit edilen bir şahıs sabah saat 05.00 sıralarında geldiği trafonun önünde bir süre bekledikten sonra kapıdaki asma kilidi kırarak içeriye girdi. Bir süre sonra da enerjiyi kesti ve trafo ile dağıtım panosu arasındaki kablo ile topraklama için kullanılan yaklaşık 30 metre kabloyu keserek çaldı. Kablolar yenilendi Bu arada aynı saatlerde Dicle Elektrik Dağıtım’a sistemden bahse konu trafodan arıza sinyali iletildi. Görevde bulunan arıza onarım bakım ekiplerinden biri hemen Belde Mahallesi’ne hareket etti. Trafonun bulunduğu yere gelen ekipler dağıtım panosuna uzanan kablo ile topraklama için kullanılan kabloların kesildiğini ve yerlerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine hemen durum polise bildirildi.
Olay yerine gelen polisler gerekli incelemelerini yaptıktan sonra Dicle Elektrik ekipleri kabloları yeniledi ve 350 aboneye yaklaşık 3 buçuk saatlik bir aradan sonra mahalleye yeniden enerji verdi. Hırsız aranıyor Son 2 ayda adı geçen 4 mahallede 12 ayrı hırsızlık olayı yaşanırken, Dicle Elektrik’in suç duyurusunun ardından güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen hırsızlık olayının faili olduğu bildirilen şahsın yakalanabilmesi için soruşturma başlatıldı. Dicle Elektrik Batman İl Müdürü Yusuf Berus, yaşanan olayları nedeniyle vatandaşların mağdur olduğuna dikkat çekerek, “Hırsızlık olaylarının bu 4 mahallede yoğunlaştığı dikkat çekiyor. Ne yazık ki hayatlarını hiçe sayarak trafolara girip kablo çalıyorlar. Son olayda hırsızın eşkali belirlendi. Her defasında gerekli onarımı yapıyoruz ama hem vatandaşın hem de bizim daha fazla mağdur olmamamız için umarız kısa sürede yakalanır ve bu olaylar son bulur” dedi.
300 lira için Bu arada, son hırsızlık olayında çalınan ve normalde 3 bin lira değerinde olan 30 metrelik kablo ile ilgili hurdacılar, en fazla 300 liraya satılabileceğini ileri sürdüler. Dicle Elektrik yetkilileri ise hurdacıları, bu tür şebeke kablolarını satın almamaları konusunda uyardı. (YRT-
Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
devamı
loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
İki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralıİki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralı
Fuhşun Şifresi lüks ArabaFuhşun Şifresi lüks Araba
Kafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide YakalandıKafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide Yakalandı
Ankarada Trafik Kazası: 2 Ağır YaralıAnkarada Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı
Otomobilde Basıldılar!Otomobilde Basıldılar!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı