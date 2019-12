Hırsız, genç kadının masada bıraktığı çantadan paraları böyle çaldı

- Antalya’da öğle yemeği yediği restoranda elini yıkamak için masadan kalkan Ebru Avaz'ın (21), masada bıraktığı çantasında bulunan 750 lirası çalındı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Antalya’da öğle yemeğini bir restoranda yemek için gelen satış temsilcisi Ebru Avaz, masaya çantasını bıraktıktan sonra elini yıkamaya gitti. Bir süre sonra geriye dönen Avaz, çantasının içerisindeki 750 liranın olmadığını fark etti. Ne olduğunu anlamayan Avaz, polisi arayarak yardım istedi. İhbarın ardından restorana gelen polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin eşkali doğrultusunda çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarında hırsızın çantayı fark ettikten sonra masaya gelerek içerisinden cüzdanı alıp inceledi ve ardından kontrol amaçlı Avaz’ın ellerini yıkadığı WC’ye giderek onu kontrol ettiği gözleniyor. Ardından cüzdan içerisindeki parayı alan hırsızın, cüzdanı tekrar koyup restorandan ayrıldığı gözleniyor. Öte yandan ekiplerin şüpheliyi arama çalışması sürüyor.



loading...