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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hırsız camide namaz kılan kadının çantasını böyle çaldı

Hırsız camide namaz kılan kadının çantasını böyle çaldı

şahsın çantayı çalma anları,

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-güvenlik kamerası görüntüleri,
-genel detaylar,
-cami içerisinden görüntüler,
-Şükran Perçin röp,

( GAZİANTEP - ÖZEL)- Çantanın çalınma anı kameralara yansıdı- Çantası çalınan kadın gözyaşlarını tutamadı GAZİANTEP

- Gaziantep’te camide namaz kılan yerli turistin çantasını çalan vicdansız bir hırsız bu kadar da olmaz dedirtti. Şahsın çantayı çalma anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Edinilen bilgiye göre akıl almaz hırsızlık olayı Şahinbey ilçesine bağlı Seferpaşa Mahallesi Uzun Çarşı Caddesi üzerindeki Alauddevle Cami’de yaşandı. İddiaya göre Sakarya’dan Gaziantep’e gezi için gelen Şükran Perçin, camide namaz kılarken camiye giren bir şahıs, talihsiz kadının çantasını çalarak camiden kaçtı. İçerisinde telefon, 2 bin lira civarında para, kredi kartları, banka kartları ve özel eşyaların bulunan çantayla kayıplara karışan şahsında çantayı çalma anları ve rahat tavırları ise camideki güvenlik kameralarına yansıdı. "Gezi için geldim, çantam çalındı" Yaşanan hırsızlık olayının ardından mağdur olan Şükran Perçin, "Gaziantep’i çok sevdiğim için buraya gezmeye gelmiştim. Bugün de yatsı namazını kılmak için camiye geldim. Namazımı bitirince çantamın yanımda olmadığını fark edince çok üzüldüm. Yani çok üzücü bir durum, Allah’ın evinde böyle bir olayın yaşanması çok daha üzücü. Böyle birşeyi nasıl korkmadan yapabiliyorlar. Hakkımı helal etmiyorum. Aldıklarını geri göndersin istiyorum" dedi.
"Hakkımı helal etmiyorum" Gaziantep gezisi için uzun zamandır çalışarak para biriktirdiğini söyleyen Perçin, "Ben bu gezi için memleketimde tek tek fındık topladım. Hayatımda ilk kez tatil için bir yere çıktım. O yüzden çok üzücü bir durum. Hakkımı helal etmiyorum. Çok üzgünüm. Namazımı bitirdikten sonra da memlekete doğru hareket edecektim. Çantam çalındığı için memleketime de gidemiyorum" ifadelerini kullandı. Çantada para ve değerli eşyalar vardı Çantanın içerisindeki eşyalarından da bahseden Perçin, "Çantamda 2 bin liraya yakın param vardı, banka kartlarım, kimliğim, cep telefonum ve benim için önemli olan ilaçlarım vardı. Allah’ın evinde böyle bir hırsızlık yapılır mı. Yazıklar olsun" diye konuştu.

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