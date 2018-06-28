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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Hindistan’da Uçak Düştü: 5 Ölü

- Hindistan’da Uçak Düştü: 5 Ölü

uçak yanıyor

Sayılar Düşen Uçak Finans Merkezi 

-insanlar olay yerinden uzaklaşıyor
-ağaçlar yanıyor
-detay

(MUMBAİ) - Hindistan’da uçak düştü: 5 ölü MUMBAİ

- Hindistan’ın Mumbai şehrinde bir uçak düştü, 5 kişi hayatını kaybetti. Hindistan’ın finans merkezi olan Mumbai şehrinin kenar mahallelerinden olan Ghatkopar’da kiralık bir uçak düştü. Yetkililer en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Düşen uçağın Beechcraft King Air C 90 model uçak olduğu belirlendi. King Air C 90 modelindeki uçakların, koltuk sayıları 7 ila 12 arasında değişebiliyor. İddialara göre düşen uçak, Uttar Pradesh Valiliğine aitken arıza vermesi üzerine Mumbai’de bulunan U.Y Aviation şirketine satılmış. Uttar Pradesh Valiliği ise uçağın kendilerine ait olduğu iddiasını reddetti.
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