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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Hindistan’da korkutan yangın

- Hindistan’da korkutan yangın

yangından görüntüler

( YENİ DELHİ ) YENİ DELHİ

Acil Servis Tıp Fakültesi Fakülte İtfaiye Aracı Başkent 


- Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bir tıp fakültesi hastanesinde çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı. Başkent Delhi’deki Tüm Hindistan Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bir yangının çıktı. Hastanenin birinci katında çıkan yangının dördüncü kata kadar sıçradığı belirtilirken, yangına 34 itfaiye aracının müdahale ettiği bildirildi.
Yangının elektrik sisteminde yaşanan bir kısa devre sonucu çıktığı öğrenilirken, olay sonucu ölen ya da yaralananın olmadığı kaydedildi. Yangın sonucu tıp fakültesinin başta acil servisi olmak üzere, pek çok departmanının hizmete ara verdiği aktarıldı.
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