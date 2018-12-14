Heyelanın oluşturduğu hasar gün ağarınca ortaya çıktı

-Olay yeri

-Ekiplerin incelemesi

-Mahalle sakini ile röp.

-Hatice Altuntepe ile röp.



( ZONGULDAK )- Yol göçtü, devasa toprak parçaları 50 metrelik heyelan oluşturdu ZONGULDAK



- Zonguldak'ta etkili olan yağışların ardından Rat Mahallesi'nde yolda dün akşam meydana gelen toprak kaymasının boyutu gündüz ortaya çıktı. 50 metrelik bölgede oluşan devasa heyelan nedeniyle ekipler bölgedeki incelemelerinin ardından çalışma başlatacak.Bağlık Mahallesi Florya Sokak üzerinde dün akşam saat 18.00 sıralarında yağmurla birlikte toprağın yumuşaması sonucu, mahalle arasındaki yolun altındaki yamaçta heyelan oluştu. Heyelan nedeniyle yolun bir kısmı çökerek yaklaşık 50 metre aşağıdaki Nizami Altuntepe'nin evinin istinat duvarına kadar yanaştı. Mahallelinin haber vermesiyle AFAD ekipleri çöken yolda incelemelerde bulunduktan sonra bölgeden ayrıldı. Olayın büyüklüğü ise sabah ortaya çıktı. Belediye ekipleri sabah saatlerinde bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Devasa heyelan nedeniyle yolu kullanan bazı mahalle sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gece yaşanan olayı duymadıklarını, komşularının haber vermesiyle öğrendiklerini belirten Hatice Altuntepe, "Buraya gelene kadar hiç duymadım. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadık. Komşu çağırdı. Kapıya kadar gelmiş. Evin göçtüğünü söyledi.



Gördüğümüzde şok olduk. Daha sonra ekipler geldi. Evde kalmayın demişler ama biz yine de kaldık. Olan oldu. En fazla komşuya geçeriz dedik" diye konuştu.



