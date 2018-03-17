Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Heyelan sonucu toprak altında kalanlar anıldı

Heyelan sonucu toprak altında kalanlar anıldı

Anmadan detay

Cennet Doğal Afet Toprak Kayması Anıt Mezar 

-Konuşmalar
-Olaya ait arşiv görüntü

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Sugözü köyü Kuzulu mezrasında 13 yıl önce heyelan sonucu toprak altında kalarak hayatını kaybeden 15 kişi anıldı. Kuzulu mezrasında yaşamını yitirenler için yaptırılan anıt mezarda düzenlenen anma programı, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.
Anma programına Merkez Valisi Amir Çiçek, Koyulhisar Kaymakam Vekili Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkan Vekili Osman Dündar ve vatandaşlar katıldı.
Olayın üzerinden 13 geçtiğini söyleyen Kaymakam Vekili Ender Faruk Uzunoğlu, "Biz 15 vatandaşımızı doğal afet sonucu kaybetti. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Allah böyle bir afeti bir daha bize göstermesin. Ama unutmamakta onlara her sene dua etmekte büyük bir erdem." dedi.
Heyelanda annesini kaybeden Merkez Valisi Amir Çiçek ise,"Bizim kor oldu vücudumuz ateş gibi yandı. Bizim tesellimiz inanmak oldu. Yoksa dayanamazdık. O dönem kurtarma çalışmalarında devletimizi elinden geleni yaptı ancak yağmurdan dolayı toprak kayması olması nedeniyle 15 can gitti. başka can gitmesin istedik" diye konuştu.
Sugözü köyü Kuzulu mezrasında 17 Mart 2005'te meydana gelen heyelanda 15 kişi toprak altında kalmıştı. Birçok evin de toprak altında kaldığı bölgede, heyelanın devam etmesi nedeniyle enkaz kaldırma çalışmalarına son verilmişti. (UY-Y)
İlgili Foto Galeriler
Şehide Son Bakış Yürekleri DağladıŞehide Son Bakış Yürekleri Dağladı
Çöl fırtınası bir şehri tuttuÇöl fırtınası bir şehri tuttu
O Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı olduO Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı oldu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
AK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin KavgasıAK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin Kavgası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı