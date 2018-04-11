-Polis ekipleri detay

-Polis ekiplerinin çalışması detay

-Zanlıların arabalarının aranması detay

-Diğer detaylar



( ANTALYA - HD) "Hesaplarının FETÖ'nün eline geçmiş" deyip 16 bin Euro istediler- "FETÖ" tehdidiyle bir kadını dolandırmaya çalışan şebeke çökertildi- Parayı almaya gelen şüphele suçüstü yakalandı- Olaya karışan 2 şüpheli D-400 karayolunda yaşanan kovalamaca sonunda ele geçirildi ANTALYA



- Antalya’nın Alanya ilçesinde kendilerini “polis” olarak tanıtan ve "FETÖ" tehdidiyle bir kadının 16 bin Euro parasını dolandıran 3 şüpheli polis tarafından yapılan operasyonla suç üstü yakalandı. 2 şüphelinin 120 kilometre uzaklıkta olduğunu bilgisini alan polis ekipleri, D-400 karayolu üzerinde hareket halinde yakaladı. Edinilen bilgiye göre Alanya’da yaşayan Suzan Berber’i telefonla arayan bir kişi, kendisini ‘polis’ olarak tanıtıp,“ Banka hesapların FETÖ’cülerin eline geçmiş. Biz şimdi bunlara operasyon yapacağız seni FETÖ’den kurtaracağız. Bunun için bize para yatıracaksın” dedi.

Görüşmeden kısa bir süre sonra Berber, 16 bin euro parayı dolandırıcılara teslim etti. Dolandırıldığı anlayan Berber, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Polis pusu kurarak suçüstü yakaladı Berber’i telefonla tekrar arayan dolandırıcılar bu sefer 50 bin TL para istedi ve ‘önce vatan’ parolasını söyleyen kişiye teslim etmesini talep etti. Bunun üzerine dün sabah saatlerinde Asayiş ekipleri, mağdurun Güllerpınarı Mahallesi Uğurlu Sokak bulunan evinin çevresinde ve apartmanın içinde pusu kurdu. Polis, parayı teslim almak için gelen şüpheli Ahmet D. suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Soruşmayı derinleştiren ekipler, Adnan N. (39) ve Mustafa T.’nin de (40), aynı dolandırıcılık olayına karıştığı ve 09 F 8218 plakalı otomobille kaçtığını belirledi. Polis ekipleri, şebeke üyesi 2 şüphelinin Aksu ilçesinde olduklarını tespit etti. Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesi üzerine 2 şüphelinin, D-400 Karayolu üzerinde hareket halinde olduğu belirlendi. Zanlılar ile polis ekipleri arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Pınarlı kavşağı çıkışında Aksu emniyetinin destek verdiği operasyonla şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Zanlının arabaları polis ekipleri tarafından didik didik arandı. Zanlılara ait telefonlara el konuldu. Şüpheliler Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliğince teslim alınarak sorgulanmak üzere Alanya’ya götürüldüler. Gözaltına alınan şüphelilerinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Ayrıca şüphelilerin daha öncede aynı yöntemle birçok kişiyi daha dolandırdığı iddia edildi. (EA-EG-

