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03 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Herkesin gözü önünde doktora kafa atarak burnunu kırdı... O anlar kamerada

Herkesin gözü önünde doktora kafa atarak burnunu kırdı... O anlar kamerada

- Hastaneden detay

Kırköy Kafa Travması Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Saldırı 

-- Acilden detay
-- Ambulans detay
--Fotoğraf
-- Genel görüntü ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde randevusuz bir şekilde muayene olmak isteyen bir kişi, doktora saldırdı. Burnu kırılan doktorun kafa travması yaşadığı öğrenilirken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, bugün öğle saatlerinde Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşandı. İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen bir hasta Genel Cerrahi Polikliniğinde görevli asistan doktor Burak Altunpak’ın yanına gelerek randevusu olmadığı halde muayene olmak istedi. Doktor Altunpak ise hastaya, randevulu hastanın çok olduğunu ve öğleden sonra oluşabilecek bir boşlukta bakabileceğini belirti. Bunun üzerine hasta, hakaretler edip saldırdığı Doktor Altunpak’a herkesin içinde kafa atarak hastaneden uzaklaştı. Doktorun saldırıya uğradığını gören, meslektaşları burnu kırılan ve kafa travması yaşadığı öğrenilen doktoru tedavi altına aldı. Doktor Altunpak’ın şikayeti üzerine polis ekipleri, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Hastanın doktora kafa attığı o anlar kamerada Bakırköy Dr. Sadı Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde randevusuz muayene olmak isteyen hastanın, doktora kafa attığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hastanın yanına gelen doktora herkesin içerisinde kafa attığı ve doktorun sarsılarak geriye doğru düştüğü görülüyor.
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