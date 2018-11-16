-Tanıtım programından görüntüler

-UGDD Derneği Genel Koordinatör Asuman Tongarlak konuşması

-UGDD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Korkutata’nın konuşması

-Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’nın konuşması



( KİLİS ) - Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği tarafından Kilis’te başlatılan “Emeğe Destek Programı” çerçevesinde, 178 kişiye 3 ay süreyle iş olanağı sağlanacak KİLİS



- Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği tarafından Kilis’te başlatılan “Emeğe Destek Programı” çerçevesinde, 178 kişiye 3 ay süreyle iş olanağı sağlanacak. Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği tarafından Konya, Mersin ve Kilis illerinde Federal Alman Ekonomik ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) desteği ve Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) koordinatörlüğünde “ Emeğe Destek Programı yürütmeye başlandı. Program kapsamında “ Herkes İçin Fırsat Herkes İçin İş” projesi uygulanmaya başlandı. Projenin en önemli amacı, Suriyeli sığınmacı ve Türk vatandaşlarına iş fırsatları sağlamak için etkin uygulamalar gerçekleştirmek ve acil önlemler almanın yanı sıra, tüm vatandaşlara hizmet temin eden ev sahibi belediyelere destek sağlamaktır. Konya, Mersin ve Kilis illerindeki kamu ve özel sektör kurumları tarafından uygun görülen hizmet alanlarında, Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği (UGDD) tarafından hizmet desteği sağlamak amacı ile toplamda 450 Suriyeli sığınmacı ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı geçici destek elemanı olarak kurumlarda 3 ay süresince istihdam edilecek. UGDD tarafından yürütülen proje, özellikle sosyal uyum anlayışı temelinde dezavantajlı grupların sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katılımlarını arttırmaya ve bu çerçevede kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlamaya odaklı olduğu bildirildi.

Yürütülmekte olan programın ile ilgili olarak, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonunda yapıldı. Tanıtım törenine, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, UGDD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Korkut Ata ile program çerçevesinde işe başlayacak olan Türk ve Suriyeliler katıldı.

UGDD Derneği Genel Koordinatör Asuman Tongarlak, programla ilgili bir sunum yaptı. Programda bir konuşma yapan Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği (UGDD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Korkutata, projenin en büyük paydaşlarından birisinin Kilis Belediyesi olduğunu ifade ederek “Kilis Belediyesinin, hali hazırda sunduğu hizmetlere ufak da olsa katkı sunabilmenin sevincini yaşıyoruz. Projenin en önemli amacının Suriyeli sığınmacı ve Türk vatandaşlarına iş fırsatları sağlamaktırb Bu kapsamda toplamda 450 Suriyeli ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, geçici destek elemanı olarak kurumlarda 3 ay süresince istihdam edileceklerdir” dedi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis’in kendi nüfusundan daha fazla Suriyeli misafir ettiğini ifade ederek, "Kilis'in, zor ve sıkıntılı bir dönemden geçti. Uluslararası camianın, özellikle Kilis gibi dezavantajlı grupların çok olduğu yerlere daha fazla yardım yapması gerekiyor. Bizim Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'de güvenli bir yerde tutup orada iş imkanı sağlamamız lazım, dünya açısından birinci öncelik bu. İkinci öncelik, eğer orada tutamıyorsak buraya geldiler ise bu bölgede tutup onlara iş imkanı sağlamamız lazım. Bunu yaparken de yerel halkın ekmeğinden olmaması lazım. Onlara daha fazla istihdam sağlayabilmemiz lazım. Kimsenin ekmeği azalmadan bizim ekmeği büyütebilmemiz lazım. Hiçbir kurumun yaptığı yeterli değil, hiçbir kuruluşun yaptığı yeterli değil, hiçbir devletin Türkiye'ye yaptığı Kilis'e yaptığı yeterli değildir. Bu nedenle gerekli yardımın yapılmasını istiyoruz. Yanı başımızdaki Suriye’de insanlık dramı yaşanıyor" diye konuştu Program sonunda Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, UGDD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Korkutata'ya çiçek takdim etti.

