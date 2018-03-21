Her yıl yüzlerce Filistinli Türkçe öğreniyor (3) - RAMALLAH
- Ramallah Türk Kültür Merkezi binası - Ramallah Türk Kültür Merkezinde Türkçe dersi gören kursiyerler - Ramallah Türk Kültür Merkezi Eğitim Müdürü Abdulkadir Steih ile röportaj - Ramallah Türk Kültür Merkezi'nde Türkçe dersi veren Seba Alavne ile röportajRAMALLAH (AA) - İşgal altındaki Filistin topraklarının tamamında faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü Kudüs Türk Kültür Merkezi her yıl yüzlerce kişiye Türkçe eğitimi veriyor. - Ramallah Türk Kültür Merkezi açıldıRamallah Türk Kültür Merkezi Eğitim Müdürü Abdulkadir Steih de AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Ocak 2018 itibariyle faaliyetlerine başladıklarını kaydederek, “Üç Türkçe kursumuz var. Aynı zamanda okçuluk eğitimi veriyoruz. Çok fazla öğrencimiz var. Öğrencilerimiz daha fazla kurs açmamızı talep ediyorlar.” dedi. - Ürdün'de Türkçe okudu şimdi Filistinlilere Türkçe öğretiyorRamallah Türk Kültür Merkezi'nde Türkçe dersi veren hocalardan biri olan Seba Alavne isimli Filistinli genç kız Ürdün Üniversitesi’ndeki Türkçe bölümünden mezun oldu.