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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Her yıl yüzlerce Filistinli Türkçe öğreniyor (3) - RAMALLAH

Her yıl yüzlerce Filistinli Türkçe öğreniyor (3) - RAMALLAH

- Ramallah Türk Kültür Merkezi binası - Ramallah Türk Kültür Merkezinde Türkçe dersi gören kursiyerler - Ramallah Türk Kültür Merkezi Eğitim Müdürü Abdulkadir Steih ile röportaj - Ramallah Türk Kültür Merkezi'nde Türkçe dersi veren Seba Alavne ile röportajRAMALLAH (AA) - İşgal altındaki Filistin topraklarının tamamında faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü Kudüs Türk Kültür Merkezi her yıl yüzlerce kişiye Türkçe eğitimi veriyor. - Ramallah Türk Kültür Merkezi açıldıRamallah Türk Kültür Merkezi Eğitim Müdürü Abdulkadir Steih de AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Ocak 2018 itibariyle faaliyetlerine başladıklarını kaydederek, “Üç Türkçe kursumuz var. Aynı zamanda okçuluk eğitimi veriyoruz. Çok fazla öğrencimiz var. Öğrencilerimiz daha fazla kurs açmamızı talep ediyorlar.” dedi.
- Ürdün'de Türkçe okudu şimdi Filistinlilere Türkçe öğretiyorRamallah Türk Kültür Merkezi'nde Türkçe dersi veren hocalardan biri olan Seba Alavne isimli Filistinli genç kız Ürdün Üniversitesi’ndeki Türkçe bölümünden mezun oldu.

Genç Kız Siyer Muhabir Allah İşgal 

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